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Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло

STYLERПерсони    19.06.2019 - 11:11
Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло
Зеленський не допоміг Меркель під час нападу - президент пояснився (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель в рамках офіційного візиту в Берліні

Володимир Зеленський пояснив, чому не допоміг Ангелі Меркель під час їхньої зустрічі, коли канцлеру Німеччини стало погано через сильну спеку. Про це пише Bild.

Нагадаємо, мережу облетіло відео, на якому можна помітити, що Ангела Меркель під час виконання гімну сильно трясеться стиснувши кулаки, а президент України незворушно стоїть поряд.

Під час прес-конференції за підсумками переговорів президентові поставили питання про інцидент під час зустрічі.

"А що стосується Меркель... Я стояв поряд з нею. І повірте, вона була в безпеці", - пояснив Зеленський.

Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло

Зеленський не допоміг Меркель під час нападу - президент пояснився (скрін відео)

Зазначимо, що Ангела Меркель також пояснила журналістам причини свого поганого самопочуття. За словами канцлера Німеччини, їй стало погано через зневоднення.

"З тих пір я випила мінімум три склянки води. Очевидно, що саме це мені було потрібно. Зараз я почуваюся добре", - запевнила Меркель.

До речі, в цей день в Берліні стояла 30-градусна спека. Глави держав під час зустрічі пребували на сонці під час виконання гімнів військових оркестрів. Ангела Меркель стояла стиснувши кулаки і намагалася стримати тремтіння. Відразу ж після виконання гімнів канцлер Німеччини швидко зайшла по червоній доріжці із Зеленським у будівлю.

При цьому вона зупинялася, щоб привітати військовий оркестр. Очевидно, Ангела Меркель змогла впоратися з поганим самопочуттям.

Зеленський не допоміг Меркель під час нападу - президент пояснився (відео: twitter.com/dw_politics/)

Нагадаємо, стало відомо, від яких фільмів і серіалів кайфує президент України Володимир Зеленський.

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