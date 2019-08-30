Зеленский нецензурно выругался в Раде: момент попал на видео

Владимир Зеленский не сдержал эмоции и выругался в Верховной Раде при голосовании за основу в первом чтении за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Проект постановления №1095 поддержали 363 голосами уже ночью 30 августа, и результаты народные избранники встретили аплодисментами.

В сети показали видео, как принимали решение.

"Переходим к принятию решения. В соответствии со статьей 155 Конституции Украины части 8 статьи 149 регламента Верховной Рады Украины ставлю на голосование проект постановления регистрационный номер 1095 о предварительном одобрении закона Украины регистрационный номер 7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины для принятия в целом. Прошу поддержать и голосовать", - обратился к нардепам спикер Дмитрий Разумков.

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

После этого в сессионном зале прозвучали возгласы и уточняющие вопросы - относительно именно предварительного одобрения.

"Я и прочитал - о предварительном одобрении", - ответил спикер.

Зеленский всплеснул руками и вмешался, не сдерживая эмоции: "Ну и сказали, и вы орете все время!? Пи**ец..."

Нардепы встретили такой комментарий весьма одобрительно.

"Уважаемые коллеги, постановление принимается в целом", - повторил Разумков.

После этого депутаты 363 голосами "за" поддержали за основу проект постановления.

Напомним, что документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Верховная Рада 9 созыва проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности (Видео: YouTube / Телеканал ZIK)

Ранее мы писали о том, куда поселили иногородних депутатов Верховной Рады.

А также мы сообщали о том, как глава Офиса президента Андрей Богдан отметил первый рабочий день Верховной Рады. Его сфотографировали в ложе для почетных гостей с граненым стаканом в руке.