Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается

Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября в Киеве признался, что до сих пор общается с российскими звездами. Правда, делает это сегодня президент Украины не так часто, как, например, несколько лет назад.

Среди тех представителей российского шоу-бизнеса, с которыми Зеленский время от времени общается, он назвал имя фронтмена группы "Машина Времени" Андрея Макаревича.

"С Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся, правда. Два года назад последний раз виделись, по-моему", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Также президент сохранил хорошие отношения с режиссером Марюсом Вайсбергом, с которым еще будучи актером студии "Квартал 95" Зеленский работал над рядом кинокомедий.

"Кто-то из ребят Comedy Club звонил, когда приезжали в Украину... Двумя словами перекинулись. Слепаков звонил, Ревва звонил. Но он (Александр Ревва - ред.) - наш, донецкий. У него даже наш паспорт, по-моему", - сказал глава государства.

Но с большинством российских коллег Владимир Александрович разорвал отношения.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)