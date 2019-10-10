Я бы ему ответил по-другому: Зеленский заступился за Мендель

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский оправдал Юлию Мендель, которая толкает журналистов

Владимир Зеленский на пресс-марафоне заступился за своего пресс-секретаря Юлию Мендель, которая не так давно толкала и препятствовала осуществлению журналистом "Схем" Сергея Андрушко профессиональной деятельности.

По словам Зеленского, он не намерен каким-то образом штрафовать или отчитывать свою помощницу. Более того, он "наехал" на самого журналиста "Радио Свобода".

"Я Андрушко видел много раз. Он журналист, но ведет себя, мне кажется, не совсем корректно. Так мужчина не должен вести себя по отношению к женщине или девушке... Я внутренне прощал ему его поведение по отношению ко мне. Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

По словам Зеленского, Андрушко постоянно "нападает и прыгает".

"Я охранникам говорю: "Парни, отойдите". Потому что он зашибет их просто... Он не может бить микрофоном по лицу. Он не может. Нужно везде иметь какую-то этику", - сказал президент Украины.

Также Зеленский вспомнил, что Андрушко "очень часто вел себя неэтично".

"Я считаю, что это не правильно. В момент, когда он снова себя повел некорректно, Юля как пресс-секретарь не имела права так реагировать. Но эмоционально... Она тоже человек, она вышла из вашей профессии", - сказал Зеленский, обращаясь к журналистам.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

"Она не имела права как пресс-секретарь реагировать так. Но как человек она не смогла по другому реагировать на Андрушко. Я не думаю, что у Андрушко больше прав, чем у Мендель. Именно потому, что это не впервые (он так повел себя), я ее защищаю. Девочку в этом случае буду защищать", - резюмировал Зеленский.