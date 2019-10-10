Зеленський назвав імена російських зірок, з якими спілкується

Володимир Зеленський продовжує спілкуватися з російськими представниками шоу-бізнесу
Володимир Зеленський на прес-марафоні 10 жовтня в Києві зізнався, що досі спілкується з російськими зірками. Правда, робить це сьогодні президент України не так часто, як, наприклад, кілька років тому.
Серед тих представників російського шоу-бізнесу, з якими Зеленський час від часу спілкується, він назвав ім'я фронтмена групи "Машина Времени" Андрія Макаревича.
"З Андрієм Макаревичем нормальні відносини. Рідко бачимося, правда. Два роки тому останній раз бачилися, по-моєму", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)
Також президент зберіг хороші стосунки з режисером Марюсом Вайсбергом, з яким ще будучи актором студії "Квартал 95" Зеленський працював над низкою кінокомедій.
"Хтось з хлопців Comedy Club дзвонив, коли приїжджали в Україну... Двома словами перекинулися. Слєпаков дзвонив, Ревва дзвонив. Але він (Олександр Ревва - ред.) - наш, донецький. У нього навіть наш паспорт, по-моєму", - сказав глава держави.
Але з більшістю російських колег Володимир Олександрович розірвав відносини.
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)