Зеленський нахамив журналістці: мережа обурюється (відео)

Володимир Зеленський у Львівській області (колаж РБК-Україна)

Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою каналу "Прямий"

Володимир Зеленський у Львівській області під час спілкування з рідними загиблих на шахті "Лісова" гірників вступив у словесну перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий".

Під час зустрічі президент заявив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих та постраждалих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - підкреслив Зеленський.

Коли президент розмовляв з шахтарями та сім'ями гірників, журналістка сказала, що їй "погано".

"Вам погано? Люди померли, а вам жити погано?" - звернувся до неї Зеленський.

"А вам не погано?" - відповіла журналістка.

Гарант сказав: "Мені погано, тому я тут".

"Мама чекала вас весь день", - продовжила журналістка.

"І що, я не приїхав? Тому, що ви телеканал "Прямий", ви можете допомогти? Давайте зараз з вами купимо квартиру людям? Давайте ви - телеканал "Прямий" - зараз ми з вами пообіцяємо?" - сказав Володимир Олександрович, але представник ЗМІ зазначила, що "не може поділитися своєю журналістською зарплатою", зате запитала Зеленського, чи готовий він "поділитися своєю президентською"

"Я куплю квартиру. Що ви мені тут... Інтерв'ю проводите? Я вас питаю. Давайте з вами - "Прямий" і я - скидаємося 50% на 50% і купуємо квартиру. Пообіцяйте зараз", - звернувся Зеленський.

Зазначимо, що під час цього діалогу люди, які були присутні на зустрічі, просили журналістку "не компрометувати".

Зеленський влаштував перепалку з журналісткою у Львові (дивитися з 3:30)

А ось користувачі мережі висловлюють своє невдоволення поведінкою Володимира Зеленського. На думку багатьох, президент у цій ситуації повинен був бути більш стриманим.

"При спілкуванні з шахтарями Зеленський нахамив журналістці каналу "Прямий". Вона просто заступилася за жінку, у якої загинув шахтар. І підняв хайп - про канал. Виглядає похмуро. Чувак занурився в реальне життя, а не кіношне з шаурмою", - коментує один юзер.

"Виходить, при Зе не повинно бути каналів, які його критикують? Він так сильно боїться критики?" - написав інший.

"Це ж тільки журналістка слово сказала... А уявляєте ЄС чі ООН раптом йому щось у суперечці скажуть. Це ж як тоді його накриє? Де витримка, аргументи?" - додав третій.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

На кожне запитання буде агресивна відповідь?

Який сором! Перед лицем матері, яка втратила сина, Зеленський влаштовує перепалку з журналісткою. Ніякого співчуття до горя і негідна поведінка для чоловіка і тим більше президента країни!

А питання до "сонцесяйного" потрібно узгоджувати наперед? Можна і нарватись...

Шок!

Але багато хто й заступився за Зеленського.

"Я голосував за Порошенка - це так, якщо хто надумає накинутися. Але тут не потрібно його чмирити. Він пропонує реальну допомогу. Якщо це так і буде - то уважуха", - написав у соцмережі Олександр Андрєєв.

"Журналістка спровокувала. Так не можна себе вести справжнім журналістам", - зазначив другий юзер.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський у веселому фото показав, як він "не відривається" від людей. Користувачі соцмереж дуже емоційно відреагували на пост гаранта.