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Президент встретился с родственниками погибших шахтеров

Новости » Общество    29.05.2019 - 20:24
Президент встретился с родственниками погибших шахтеров
Фото: встреча Владимира Зеленского с семьями погибших (Администрация президента)

Президент подчернкул, что необходимо обеспечить жильем семьи погибших

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" во Львовской области, где 29 мая в результате обвала погибли горняки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как сообщается, во время визита на шахту "Лесная" в Сокальском районе Зеленский встретился с родственниками горняков, которые погибли в результате сегодняшнего обвала на шахте.

Отмечается, что президент дал поручение обеспечить жильем семьи погибших шахтеров.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент встретился с рабочими шахты "Лесная", принадлежащей государственной компании "Львовуголь". Во время встречи горняки рассказали о задержках с выплатой зарплаты.

После встречи с рабочими, Зеленский провел совещание по аварии которая произошла сегодня на шахте.

Напомним, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

Позже в администрации президента сообщили, что президент Зеленский отправился во Львовскую область чтобы посетить шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой в результате обвала погибли 2 человека.

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