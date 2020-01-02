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Под Офисом президента открыли каток: фудкорта нет, но все бесплатно (фото)

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 11:38
Под Офисом президента открыли каток: фудкорта нет, но все бесплатно (фото)
Под Офисом президента открыли каток (Коллаж РБК-Украина)

Покататься на коньках под окнами Офиса президентами можно бесплатно

В Киеве на улице Банковой, под окнами Офиса президента открыли большую ледовую площадку, которая работает бесплатно. Об этом пишет издание "Большой Киев".

Каток на Банковой работает бесплатно для всех посетителей с 10:00 до 20:00. Покататься можно на своих коньках или взять в прокате – тоже бесплатно. При входе на каток дают жетон для обмена на коньки. Все прокатные коньки новые, размеры от 27 до 45, но как отмечают посетители – они без заточки и немного скользкие на поворотах.

Перекусить возле катка негде – ближайшая точка с продуктами только на Лютеранской. Однако возле ледовой площадки есть надувной шатер, где можно переобуться, оставить вещи и согреться. Также установлены два биотуалета.

Курить на катке, а также рядом – категорически запрещено. Штраф составит 200 гривен и территорию постоянно патрулируют полицейские.

Под Офисом президента открыли каток: фудкорта нет, но все бесплатно (фото)

График работы катка на Банковой

Открыт каток с 10:00 утра до 20:00. Весь день разбит на сеансы: час катания, а потом полчаса – на чистку льда. Стоит отметить, что покрытие именно чистят, а не заливают новым слоем воды. К концу дня качество льда становится хуже.

Вместительность катка – до 40 человек одновременно. Самый большой наплыв посетителей – после обеда. Многие приходят на каток для того, чтобы сделать фотографию на фоне Офиса президента.

В Киеве на улице Банковой открыли бесплатный каток

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