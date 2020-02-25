ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский может сделать Тигипко премьер-министром - СМИ

STYLERПерсоны    25.02.2020 - 20:46
Зеленский может сделать Тигипко премьер-министром - СМИ
Сергей Тигипко (фото: wikimedia.org)

Премьер-министром Украины может стать Сергей Тигипко с подачи Владимира Зеленского

Владимир Зеленский может сделать Сергея Тигипко премьер-министром Украины. Президент Украины рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьера.

Сергей Тигипко может стать премьер-министром Украины, сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. По данным источников, они не имели полномочий говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжались.

В издании также добавили, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не ответила на запрос о комментариях. Также издание обратилось в пресс-службу компании Тигипко ТАС за комментариями, но ответа не получило.

Стоит отметить, что ранее в интервью НВ Тигипко заявлял, что в политику возвращаться не планирует.

"Для меня походы во власть — это как в армию сходить. Я отслужил свое, поэтому уже никуда не пойду", — сказал он.

Напомним, что первые кандидаты определились на пост главы партии Меркель.

Также мы писали, что глава Тернопольской ОГА подал в отставку после протестов из-за эвакуации из Уханя.

Зеленский обратился к украинцам из-за событий в Новых Санжарах Зеленский получил зарплату за январь: меньше, чем у заместителей Богдана
Новости Украины Владимир ЗеленскийПремьер-министрСергей Тигипко
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь