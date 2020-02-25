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Первые кандидаты определились на пост главы партии Меркель

Новости » Политика     25.02.2020 - 15:51
Первые кандидаты определились на пост главы партии Меркель
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Армин Лаштет и Фридрих Мерц считаются главными соперниками в борьбе за пост главы ХДС

В Германии сразу два политика объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которой является канцлер Ангела Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что одним из претендентов стал премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Он объяснил свой шаг стремлением "вновь объединить нашу партию и нашу страну".

Также бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц заявил намерении выдвинуть свою кандидатуру.

"С сегодняшнего дня у нас есть выбор между преемственностью и прорывом и обновлением. Я выступаю за обновление", - заявил он.

Фридрих Мерц лидирует в опросах о популярности претендентов на пост главы ХДС.

Таким образом, Лашет и Мерц будут соперничать с главой внешнеполитического комитета бундестага Норбертом Реттгеном, который озвучил намерение выдвинуть кандидатуру на пост главы ХДС ранее.

Напомним, новым главой немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер Ангела Меркель, может стать бывший глава парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц.

Как сообщало РБК-Украина, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за решения главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не баллотироваться на пост главы немецкого правительства и в будущем отказаться от поста главы ХДС.

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