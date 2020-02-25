Зеленський може зробити Тігіпка прем'єр-міністром - ЗМІ

Сергій Тігіпко (фото: wikimedia.org)

Прем'єр-міністром України може стати Сергій Тігіпко з подачі Володимира Зеленського

Володимир Зеленський може зробити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України. Президент України розглядає кандидатуру ексвіце-прем'єра, бізнесмена Сергія Тігіпка на посаду прем'єра.

Сергій Тігіпко може стати прем'єр-міністром України, повідомляє Kyiv Post з посиланням на три джерела в уряді. За даними джерел, вони не мали повноважень говорити з пресою про можливе призначення, оскільки переговори з Тігіпком все ще продовжувалися.

У виданні також додали, що прес-секретар глави держави Юлія Мендель не відповіла на запит про відгуки. Також видання звернулося в прес-службу компанії Тігіпко ТАС за коментарями, але відповіді не отримало.

Варто відзначити, що раніше в інтерв'ю НВ Тігіпко заявляв, що в політику повертатися не планує.

"Для мене походи у владу — це як в армію сходити. Я відслужив своє, тому вже нікуди не піду", — сказав він.

Нагадаємо, що визначилися перші кандидати на посаду голави партії Меркель.

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