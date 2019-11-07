Зеленский в Макдональдсе вызвал фурор: появилось видео

Владимир Зеленский записал новую программу "Відверто з президентом". Глава государства проехался по городу за рулем Tesla, рассказывая на камеру о своих планах развития Украины и достижениях за более чем четыре месяца работы.

Во время автоинтервью президент заехал в Макдональдс, где заказал кофе и десерт для себя и своих спутников. Президент говорит, что бегает по утрам через день и в конце тренировки покупает себе кофе.

Зеленский подъехал к Макдрайву и купил напитки и десерт.

"Есть у меня пару точек. Все рады меня видеть... пока что. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение", - пошутил гарант.

Зеленский заказал эспрессо и согласился на предложение "пирожка на десерт". В другом окне президент заплатил 166 гривен, а когда подъезжал к окну выдачи, его встречали прохожие, спрашивая, как у него дела.

В окне выдачи президента ждал уже весь коллектив Макдональдса, улыбающийся во все зубы.

Кроме того, президент рассказал о своем прогрессе в украинском языке. Президент говорит, что его речь значительно улучшилась, но он продолжает допускать ошибки в ударениях и произношении некоторых слов.

Зеленский в Макдональдсе вызвал фурор (видео: YouTube/Зе!Президент)

А работники ресторана сделали видео приезда президента, где Tesla с Зеленским видно с другого ракурса.

Зеленский в Макдональдсе вызвал фурор (видео: YouTube/Ярослав Мельник)