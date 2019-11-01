Зеленского освистали в Тернополе: появилось видео

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского в Тернополе встретила возмущенная толпа

Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Тернополь, в рамках которого представил нового главу Тернопольской ОГА. Под зданием администрации президента встретила гневная толпа из 200 человек с криками "Ганьба!" и "Нет капитуляции".

На опубликованной в Facebook паблика "Останній блокпост" записи видно, что Зеленский идет сквозь кричащую толпу противников разведения войск в сопровождении плотного кольца охранников.

Президент выглядит обескураженным, оборачивается, пытается что-то отвечать, потом улыбается. К Зеленскому прорывается женщина и дает ему какой-то документ.

"Файне місто Тернопіль. 200 человек, активисты штаба сопротивления капитуляции, под Тернопольской ОГА кричали Зеленскому "Ганьба" и "Нет - капитуляции!" - сказано в подписи к видео.

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Файне місто Тернопіль Файне місто Тернопіль 200 людей, активісти Штабу спротиву капітуляції, під Тернопільською ОДА кричали Зеленському «ганьба» та «ні - капітуляціі!». #ні_капітуляції Телеграм: https://t.me/lastbp Останній блокпост. #Ні_Капітуляції Опубліковано Останній блокпост. #Ні_Капітуляції Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Зеленский в Тернополе попал в скандал (видео: facebook.com/LastBlockPost)

Напомним, новым главой Тернопольской ОГА стал Игорь Сопель вместо уволенного еще в июне Степана Барны.