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Зеленский разнес чиновников: долго жить хотите? (видео)

STYLERПерсоны    01.11.2019 - 17:47
Зеленский разнес чиновников: долго жить хотите? (видео)
Зеленский в Тернополе разнес чиновников (видео: РБК-Украина)

Владимир Зеленский попросил тернопольских чиновников отчитаться о дорогах и зарплатах

Владимир Зеленский во время визита в Тернополь отчитал чиновников из-за задолженностей по зарплатам и ужасному состоянию дорог в области. Президент на повышенных тонах пообщался с и. о. Тернопольской ОГА Иваном Крысаком.

Зеленский спросил у чиновника, почему к нему подходят люди и заявляют, что государство задолжало работникам бюджетной сферы около 150 миллионов гривен.

Кроме того, президент поинтересовался, сколько дорог было построено в последнее время. На что чиновник ответил ему, что ни одной, но за два года отремонтировали 150 километров дорог.

Гарант возмутился, сказав, что они за три месяца построили 130 километров дороги. Чиновник посетовал, что им не хватает средств. При этом Крысак отчитался, чот на ремонт дороги в 2019 году они получили 270 миллионов гривен на дороги.

Зеленский в Тернополе разнес чиновников (видео: YouTube/NewsOne)

Чиновники не особо внятно отвечали президенту, и в конце общения президент резюмировал, что раз никто ничего не знает, то наверное хотят долго прожить.

"Все знают, и не могут сказать. Вы не знаете... Долго хотите прожить?" - пришел к выводу президент.

Зеленский в Тернополе разнес чиновников (видео: YouTube/Зе!Канал)

    Напомним, новым главой Тернопольской ОГА стал Игорь Сопель вместо уволенного еще в июне Степана Барны.

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