Зеленський в Макдональдсі викликав фурор: з'явилося відео

Володимир Зеленський записав нову програму "Відверто з президентом". Глава держави проїхався по місту за кермом Tesla, розповідаючи на камеру про свої плани розвитку України і досягнення за більш ніж чотири місяці роботи.

Під час автоінтерв'ю президент заїхав у Макдональдс, де замовив каву і десерт для себе і своїх супутників. Президент каже, що бігає вранці через день і в кінці тренування купує собі каву.

Зеленський під'їхав до Макдрайву і замовив напої і десерт.

Є в мене пару точок. Всі раді мене бачити... поки що. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття", - пожартував гарант.

Зеленський замовив еспресо і погодився на пропозицію "пиріжка на десерт". В іншому вікні президент заплатив 166 гривень, а коли під'їзжав до вікна видачі, його зустрічали перехожі, запитуючи, як у нього справи.

У вікні видачі президента чекав уже весь колектив Макдональдса, що усміхався на всі зуби.

Крім того, президент розповів про свій прогрес в українській мові. Президент каже, що його мова значно покращилася, але він і далі робить помилки в наголосах та вимові деяких слів.

Зеленський в Макдональдсі викликав фурор (відео: YouTube/Зе!Президент)

А працівники ресторану зробили відео приїзду президента, де Tesla із Зеленським видно з іншого ракурсу.

Зеленський в Макдональдсі викликав фурор (видео: YouTube/Ярослав Мельник)