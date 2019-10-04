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Зеленский и Лукашенко чокнулись и взорвали зал смехом и аплодисментами (видео)

STYLERПерсоны    04.10.2019 - 20:55
Зеленский и Лукашенко чокнулись и взорвали зал смехом и аплодисментами (видео)
Лукашенко и Зеленский в Житомире (фото: president.gov.ua)

Зеленский и Лукашенко "выпили водички" за сотрудничество Украины и Беларуси

Владимир Зеленский во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко слегка разрядили обстановку при обсуждении серьезного вопроса на форуме регионов двух стран, который проходит в Житомире.

Ролик с курьезом опубликовал канал Depo в YouTube.

Пока спикер в зале отчитывалась о экономических достижениях в отношениях двух стран, Лукашенко передал Зеленскому бутылку воды. Президент Украины налил в бокал коллеге из Беларуси и себе.

Зеленский и Лукашенко чокнулись и взорвали зал смехом и аплодисментами (видео)

Лукашенко и Зеленский в Житомире (фото: president.gov.ua)

В это время спикер произносила слова: "В прошлом году подписали договоров на 100 миллионов долларов США". Лукашенко протянул Зеленскому бокал и предложил чокнуться.

Зал взорвался смехом и аплодисментами, спикер прервала речь, задрожала рука и у оператора, снимавшего видео.

"Мы за это пьем водичку", - сказал Зеленский.

"Что поставили, то и пьем", - парировал Лукашенко.

Зеленский и Лукашенко чокнулись бокалами на встрече в Житомире (видео: YouTube/Depo.ua)

Пользователи сети заценили видеоролик, оставив под ним остроумные комментарии.

  • Прелестно! Прелестно!
  • Ахах. Юмористы.
  • Давно бы так…
  • С Путиным придется пить боярышник.

Зеленский и Лукашенко чокнулись и взорвали зал смехом и аплодисментами (видео)

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