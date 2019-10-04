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Зеленський і Лукашенко цокнулись і підірвали зал сміхом і оплесками (відео)

STYLERПерсони    04.10.2019 - 20:55
Зеленський і Лукашенко цокнулись і підірвали зал сміхом і оплесками (відео)
Лукашенко і Зеленський в Житомирі (фото: president.gov.ua)

Зеленський і Лукашенко "випили водички" за співробітництво України і Білорусі

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком трохи розрядили обстановку при обговоренні серйозного питання на форумі регіонів двох країн, який проходить в Житомирі.

Ролик з курйозом опублікував канал Depo в YouTube.

Поки спікер в залі звітувала про економічні здобутки у відносинах двох країн, Лукашенко передав Зеленському пляшку води. Президент України налив у келих колезі з Білорусі та собі.

Зеленський і Лукашенко цокнулись і підірвали зал сміхом і оплесками (відео)

Лукашенко і Зеленський в Житомирі (фото: president.gov.ua)

В цей час спікер вимовляла слова: "Минулого рокупідписали договорів на 100 мільйонів доларів США". Лукашенко простягнув Зеленському келих і запропонував почаркуватися.

Зал вибухнув сміхом і оплесками, спікер перервала промову, затремтіла рука і у оператора, який знімав відео.

"Ми за це п'ємо водичку", - сказав Зеленський.

"Що поставили, те і п'ємо", - парирував Лукашенко.

Зеленський і Лукашенко цокнулися келихами на зустрічі у Житомирі (відео: YouTube/Depo.ua)

Користувачі мережі зацінили відеоролик, залишивши під ним дотепні коментарі.

  • Чарівно! Чудово!
  • Ахах. Гумористи.
  • Давно б так...
  • З Путіним доведеться пити настойку глоду.

Зеленський і Лукашенко цокнулись і підірвали зал сміхом і оплесками (відео)

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