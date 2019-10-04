Лукашенко: у Украины никогда не будет проблем с Беларусью

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил о поддержке Беларуси Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у Украины никогда не будет проблем с его страной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео пресс-службы Офиса президента.

Лукашенко заявил о поддержке Беларуси Украины.

"Я хочу вас заверить, что никогда, вы вообще не имели проблем с Беларусью, и их не будет. Мы были добрыми, хорошими вашими сторонниками, партнерами и если Украина захочет иметь с нами братские отношения, за нами дело не стоит", - заявил он.

Напомним, Новазаводкий районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в шпионаже, перед встречей Лукашенко и Зеленского.

Отметим, что 4 октября в рамках Форума регионов состоится визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину. На встрече будет поднят вопрос освобождения украинского журналиста Павла Шаройка, которого обвинили в шпионаже и осудили на 8 лет.

РБК-Украина писало, что в сентябре Лукашенко заявил, что готов помиловать украинца Павла Шаройка.