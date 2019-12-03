Зеленський в Ялті: двійник президента України знявся в кіно (відео)

Умід Ісабаев зіграв Володимира Зеленського (кадр з відео)

Умід Ісабаев зіграв Володимира Зеленського, який прогулюється по кримським вуличках

Володимир Зеленський прогулявся вулицями анексованої Ялти. Правда, не сам президента України, а його двійник - Умід Ісабаєв, який зніметься в російському фільмі про нашу країну саме в ролі глави держави.

Про те, що у двійника Володимира Зеленського почалися перші зйомки в кіно, повідомили російські видання. У мережі навіть показали відео того, як Умід поводить себе перед камерами.

Умід Ісабаєв зіграв Володимира Зеленського в кіно

"Вже зараз майбутній володар премії "Оскар" обживається в головній ролі. Умід Ісабаев виконує роль свого зіркового клону і пізнає ази акторської майстерності", - пише видання Mash.

Редактори Telegram-каналу жартують, що "далі - тільки на вибори".

Зазначимо, що багатосерійна варіація на знаменитий серіал "Слуга народу", в якому Володимир Зеленський грав у свій час головну роль, знімається в анексованому Росією Криму, а саме - на вуличках української Ялти.

Кажуть, що Умід Ісабаєв дуже схожий на Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше сам Ісабаев заявив, що отримав запрошення від кращого друга Володимира Зеленського, актора Євгена Кошового, приїхати в Україну для участі в різних проектах і телешоу студії "Квартал 95".