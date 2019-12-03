ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський в Ялті: двійник президента України знявся в кіно (відео)

STYLERЖиття    03.12.2019 - 13:57
Зеленський в Ялті: двійник президента України знявся в кіно (відео)
Умід Ісабаев зіграв Володимира Зеленського (кадр з відео)

Умід Ісабаев зіграв Володимира Зеленського, який прогулюється по кримським вуличках

Володимир Зеленський прогулявся вулицями анексованої Ялти. Правда, не сам президента України, а його двійник - Умід Ісабаєв, який зніметься в російському фільмі про нашу країну саме в ролі глави держави.

Про те, що у двійника Володимира Зеленського почалися перші зйомки в кіно, повідомили російські видання. У мережі навіть показали відео того, як Умід поводить себе перед камерами.

Умід Ісабаєв зіграв Володимира Зеленського в кіно

"Вже зараз майбутній володар премії "Оскар" обживається в головній ролі. Умід Ісабаев виконує роль свого зіркового клону і пізнає ази акторської майстерності", - пише видання Mash.

Редактори Telegram-каналу жартують, що "далі - тільки на вибори".

Зазначимо, що багатосерійна варіація на знаменитий серіал "Слуга народу", в якому Володимир Зеленський грав у свій час головну роль, знімається в анексованому Росією Криму, а саме - на вуличках української Ялти.

Зеленський в Ялті: двійник президента України знявся в кіно (відео)

Кажуть, що Умід Ісабаєв дуже схожий на Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше сам Ісабаев заявив, що отримав запрошення від кращого друга Володимира Зеленського, актора Євгена Кошового, приїхати в Україну для участі в різних проектах і телешоу студії "Квартал 95".

Зустріч Зеленського і Путіна: про що говоритимуть президенти Зеленський збирає РНБО
Новини України Володимир Зеленськийпародия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся