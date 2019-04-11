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Пресс-конференция Манжосова: в пресс-центре ищут взрывчатку

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 16:14
Пресс-конференция Манжосова: в пресс-центре ищут взрывчатку
Фото: место события (РБК-Украина)

Манжосова в пресс-центре нет

Правоохранители проверяют сообщение о минировании пресс-центра, где должна была пройти пресс-конференция бывшего "кварталовца" Дениса Манжосова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В пресс-центр прибыл полицейский и сотрудник ГСЧС, которые заявили, что в данном помещении может быть взрывчатка.

На данный момент ожидается прибытие взрывотехников. Самого Манжосова в пресс-центре нет. Однако там присутствуют актеры студии "95 квартал", которые хотят послушать выступление бывшего коллеги.

Манжосов приехал за полчаса до пресс-конференции и спешно покинул помещение, не ответив на вопрос, собирается ли вернуться. 

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

В итоге пресс-конференцию отменили. Зал был арендован на час, это время истекло, после чего организаторы не смогли связатся с Манжосовым.

Ранее сообщалось, что сегодня в 15.30 в пресс-центре "Українських новин" даст пресс-конференцию Денис Манжосов – друг детства кандидата в президены Владимира Зеленского.

Ожидалось, что Манжосов расскажет, как и почему разошлись его пути с Владимиром Зеленским, другом детства, партнером по КВН и "95 Кварталу", что происходит за кулисами, есть ли у студии  покровители. Также ожидалось, что Манжосов ответит на вопросы журналистов о кандидате Зеленском, и его окружении, прокомментирует скандал вокруг сдачи анализов.

Известно, что в начале 2013 года из-за конфликта с коллегами Манжосов покинул "Квартал". Пресс-служба студии ограничилась сообщением о том, что прекращает сотрудничество с Манжосовым. Причины конфликта до сих пор неизвестны. 

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