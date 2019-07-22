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Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

STYLERЖиття    22.07.2019 - 17:34
Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський доручив "розкрутити" українські Карпати

Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає розвиток регіону українських Карпат. Документ № 543/2019 спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розвитку рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.

Таким чином, Зеленський зобов'язав уряд протягом двох місяців затвердити держпрограму розвитку Карпат на 2020-2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд має передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й і наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на указ президента України.

  • Може, нарешті, припинять варварську вирубку лісу...
  • Респект!
  • Супер, це чудова новина!
  • Насаджуйте побільше дерев і природа віддячить!
  • Зе, молодець. Підтримка
  • Всі хто тут бідкається про інші регіони. Почекайте! Президент один, а багато регіонів. Прийде година, президент і про ваші регіони указ видасть!
  • Залишилося пересадити на довічно всю лісову мафію!
  • Геніально!
  • Це добре!
  • Може, і дороги зроблять, і фоси почистять...

Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

Правда, деякі українці досить скептично поставилися до указу Зеленського.

"Щось про заборону вирубки там нічого не написано, а лише про розвиток туризму на зразок Буковеля за рахунок коштів держави..." - зазначає Оксана Рудакова.

Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

"А крім Карпат Україна ще є? Черкаси - красиві місця, Канів, Полтаві скільки курортів, але дороги і все старе, в Карпатах і так все нормально, вони тільки гроші країни пожирають", - пише Олена Адушкіна.

Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

"Хлопці, стимулювання соціально-економічного розвитку неможливе з такою непомірно високою обліковою ставкою НБУ на 17%. Як можна розвивати економіку з такою обліковою ставкою? Ніяк!" - пише Андрій Горниш.

Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

Раніше Володимир Зеленський змінив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

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