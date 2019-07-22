Зеленський видав важливий указ: мережа вибухнула оваціями

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський доручив "розкрутити" українські Карпати

Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає розвиток регіону українських Карпат. Документ № 543/2019 спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розвитку рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.

Таким чином, Зеленський зобов'язав уряд протягом двох місяців затвердити держпрограму розвитку Карпат на 2020-2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд має передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й і наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на указ президента України.

Може, нарешті, припинять варварську вирубку лісу...

Респект!

Супер, це чудова новина!

Насаджуйте побільше дерев і природа віддячить!

Зе, молодець. Підтримка

Всі хто тут бідкається про інші регіони. Почекайте! Президент один, а багато регіонів. Прийде година, президент і про ваші регіони указ видасть!

Залишилося пересадити на довічно всю лісову мафію!

Геніально!

Це добре!

Може, і дороги зроблять, і фоси почистять...

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

Правда, деякі українці досить скептично поставилися до указу Зеленського.

"Щось про заборону вирубки там нічого не написано, а лише про розвиток туризму на зразок Буковеля за рахунок коштів держави..." - зазначає Оксана Рудакова.

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

"А крім Карпат Україна ще є? Черкаси - красиві місця, Канів, Полтаві скільки курортів, але дороги і все старе, в Карпатах і так все нормально, вони тільки гроші країни пожирають", - пише Олена Адушкіна.

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

"Хлопці, стимулювання соціально-економічного розвитку неможливе з такою непомірно високою обліковою ставкою НБУ на 17%. Як можна розвивати економіку з такою обліковою ставкою? Ніяк!" - пише Андрій Горниш.

Скріншот (facebook.com/president.gov.ua)

Раніше Володимир Зеленський змінив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.