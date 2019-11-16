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Зеленский издал указ: автомобилистов ждет неприятный "сюрприз"

STYLERПерсоны    16.11.2019 - 11:37
Зеленский издал указ: автомобилистов ждет неприятный "сюрприз"
Владимир Зеленский и авто (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский утвердил первые штрафы за перевозку детей без автокресел

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые штрафы для водителей. Теперь при нарушении правил перевозки детей штрафы будут составлять 510 и 850 гривен, первый и второй соответственно. О том, что гарант подписал соответствующий закон говорится в пресс-службе главы государства.

Как сообщается, за первое нарушение ПДД при перевозке детей штраф составит 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а при втором нарушении – 50.

"Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Согласно закону, на органы Нацполиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" № 200-ІХ.

Документ был разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в развитых европейских странах. Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.

Напомним, что ранее на подпись Зеленскому передали закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийштрафПДД
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