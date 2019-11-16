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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Новости » Политика     16.11.2019 - 01:40
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до пожизненного заключения за фальсификацию и продажу фальсифицированных лекарственных средств

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборота фальсифицированных лекарственных средств". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона 15 ноября одобрил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 12 ноября Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств.

Закон предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине запустят пилотный мониторинг оборота лекарств. В рамках этого проекта предусматривается координация деятельности соответствующих центральных органов исполнительной власти, а также устанавливается порядок привлечения связанных с оборотом лекарств субъектов к мониторингу оборота лекарств.

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