Зеленський видав указ: автомобілістів чекає неприємний "сюрприз"

Володимир Зеленський і авто (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський затвердив перші штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові штрафи для водіїв. Тепер при порушенні правил перевезення дітей штрафи будуть складати 510 і 850 гривень, перший і другий відповідно. Про те, що гарант підписав відповідний закон говориться в прес-службі голови держави.

Як повідомляється, за перше порушення ПДР при перевезенні дітей штраф складе 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при другому порушенні – 50.

"Закон доповнює ст.121 кодексу України про адміністративні правопорушення (Кпап) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в повідомленні.

Згідно із законом, на органи Нацполіції покладається обов'язок розглядати справи про адмінправопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

"Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, які перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що раніше Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у деякі закони України з управління безпекою автомобільних доріг" № 200-ІХ.

Документ був розроблений з метою імплементації положень європейських директив з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування. Як наголошується в пояснювальній записці, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху, а ризик травмування або загибелі людей на українських дорогах в 5-6 разів вище, ніж у розвинених європейських країнах. Документ вводить аудит безпеки автодоріг на стадії їх проектування та після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації.

Нагадаємо, що раніше на підпис Зеленському передали закон про оперативно-розшукових підрозділах ДПСУ.