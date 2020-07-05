Зеленский искупался в море и засветил "зе кубики" (видео)

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский после запланированных мероприятий в Одессе решил искупаться в море

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Одессу 4 июля с двухдневным визитом. В первый день после окончания ряда рабочих встреч, президент отправился на отдых в отель. Уже утром, 5 июля, его заметили на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

В Telegram-канале "Политика Страны", появилось видео, на котором видно, как Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море около отеля "Немо".

"Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил..." - говорится в подписи к видео.

Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео

Стоит отметить, что в рамках двухдневного визита Владимир Зеленский в субботу принял участие в открытии стадиона СОШ №1, ознакомился с работой наибольшего транспортного узла страны "ТИС" и с работой Одесского припортового завода. Также посетил пляж Дельфин, чтобы решить вопрос с затонувшим танкером "Delfi". В воскресенье он побывал на Одесском морвокзале, где принял участие в праздничных мероприятиях ко дню ВМФ ВМС Украины. По окончанию гарант будет наслаждаться свободным времяпровождением в городе Одесса до самого вечера.

Как сообщается, в ходе визита Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские моряки получат более 70 квартир, в том числе военные из Крыма. Об этом заявил глава государства во время праздничных мероприятий ко дню ВМФ ВМС Украины.

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Автор: Киселева Анна