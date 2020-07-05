Зеленський скупався в морі і засвітив "зе кубики" (відео)

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський після запланованих заходів в Одесі вирішив скупатися в морі

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Одеси 4 липня з дводенним візитом. В перший день після закінчення низки робочих зустрічей, президент відправився на відпочинок в готель. Вже вранці, 5 липня, його помітили на березі моря біля готелю "Немо", в якому розмістився глава держави.

У Telegram-каналі "Політика Країни", з'явилося відео, на якому видно, як Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак викупалися в морі біля готелю "Немо".

"Цікаво, що Зеленський купався минулого року 13 липня з тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом на тому ж місці та спускався в море тими ж сходами. А майже через 7 місяців Богдана президент звільнив..." - йдеться у підписі до відео.

Зеленський в Одесі скупався в морі й потрапив на відео

Варто відзначити, що в рамках дводенного візиту Володимир Зеленський у суботу взяв участь у відкритті стадіону ЗОШ №1, ознайомився з роботою найбільшого транспортного вузла країни "ТІС" та з роботою Одеського припортового заводу. Також відвідав пляж Дельфін, щоб розв'язати питання з затонулим танкером "Delfi". У неділю він побував на Одеському морвокзалі, де взяв участь у святкових заходах до дня ВМФ ВМС України. По закінченню гарант буде насолоджуватися вільним часом в місті Одеса до самого вечора.

Як повідомляється, в ході візиту Зеленський зажадав прибрати затонулий в Одесі танкер.

Раніше РБК-Україна писало, що українські моряки отримають понад 70 квартир, в тому числі військові з Криму. Про це заявив глава держави під час святкових заходів до дня ВМФ ВМС України.

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Автор: Киселева Анна