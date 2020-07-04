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Президент потребовал убрать затонувший в Одессе танкер

Новости » Общество     04.07.2020 - 20:10
Президент потребовал убрать затонувший в Одессе танкер
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Танкер должны убрать до 20 июля

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно Delfi. Танкер затонул у берегов Одессы в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в прошлом году. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала", - заявил он.

Представитель подрядной компании заявил, что судно уберут с пляжа, но возможно, что к 20 июля они не успеют.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 млн гривен.

Как сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов, эвакуировать танкер выйдет не раньше сентября.

Кроме того, за последнее время в Одессе неоднократно фиксировали загрязнение моря из-за затонувшего танкера Delfi.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийОдессатанкер
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