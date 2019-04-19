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Зеленский сделал громкое заявление об олигархах: мнение украинцев

STYLERВыборы 2019    19.04.2019 - 22:25
Зеленский сделал громкое заявление об олигархах: мнение украинцев
Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (коллаж РБК-Украина)

На дебатах на "Олимпийском" Зеленский и Порошенко сделали много заявлений

Дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" успешно завершились. Во время главной предвыборной баталии Владимир Зеленский заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и государственным ресурсам Украины.

Также Зеленский сказал, что Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона.

Зеленский сделал громкое заявление об олигархах: мнение украинцев

Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (скрин видео)

Пользователи сети бурно отреагировали на подобное высказывание кандидата в президенты Украины. Они оставили множество комментариев.

  • Да Зеленский просто разорвал Порошенко как тузик тряпку в хлам. На вопросы Порошенко вообще не отвечал, а рассказывал постоянно бред, не относящийся к этому, как попугай. На все вопросы один ответ, и то бред.
  • "Зеленский жалок. Украинским языком плохо владеет, не внушает доверия, с олигархами он не разберется, духу не хватит. Армией командовать - не способен";
  • "Так у него в команде все бывшие регионалы! Врет, как дышит!"
  • "А чьи указания он выполняет? Не олигархов? Смешно и печально..."
  • "Какой молодец Зеленский, четко отвечает на вопросы и четко их задает".

Зеленский сделал громкое заявление об олигархах: мнение украинцев

Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (скрин: facebook.com)

  • "Неужели люди поведутся на Зеленского, где в команде люди Януковича? Конкретно ничего не сказал, как он собирается быстро войну закончить?"
  • "Обещанного три года ждут, как анализы сдал и все остальное, а военкомат должен за ним по гастролям бегать, ни на один вопрос содержательного ответа на бумажке не оставили!"
  • "Зеленский - молодец, держался молодцом, не нервничал, а Порошенко брал на горло";
  • "Команда Зеленского - это 90% специалисты из команды Азарова. То есть мы уже видим регионалов!"
  • "А сам президент изначально выходец из какой партии?"
  • "Вот врет на глазах у десятков тысяч людей! Уже окружил себя со всех сторон регионалами - все об этом знают! И нагло такое заявлять!"

Ранее мы писали, что украинцы отреагировали на дебаты на НСК "Олимпийский", назвав битву между кандидатами в президенты событием года. 

Также в сети отозвались на окончание дебатов, которые завершились тем, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени перед стадионом, а Петр Порошенко поцеловал государственный флаг.

К слову, Евгений Кошевой вышел на сцену "Олимпийского" с ремнем для бейджа с матерной надписью.

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