Зеленский сделал громкое заявление об олигархах: мнение украинцев

Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (коллаж РБК-Украина)

На дебатах на "Олимпийском" Зеленский и Порошенко сделали много заявлений

Дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" успешно завершились. Во время главной предвыборной баталии Владимир Зеленский заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и государственным ресурсам Украины.

Также Зеленский сказал, что Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона.

Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (скрин видео)

Пользователи сети бурно отреагировали на подобное высказывание кандидата в президенты Украины. Они оставили множество комментариев.

Да Зеленский просто разорвал Порошенко как тузик тряпку в хлам. На вопросы Порошенко вообще не отвечал, а рассказывал постоянно бред, не относящийся к этому, как попугай. На все вопросы один ответ, и то бред.

"Зеленский жалок. Украинским языком плохо владеет, не внушает доверия, с олигархами он не разберется, духу не хватит. Армией командовать - не способен";

"Так у него в команде все бывшие регионалы! Врет, как дышит!"

"А чьи указания он выполняет? Не олигархов? Смешно и печально..."

"Какой молодец Зеленский, четко отвечает на вопросы и четко их задает".

Зеленский на дебатах сделал заявление об олигархах - реакция сети (скрин: facebook.com)

"Неужели люди поведутся на Зеленского, где в команде люди Януковича? Конкретно ничего не сказал, как он собирается быстро войну закончить?"

"Обещанного три года ждут, как анализы сдал и все остальное, а военкомат должен за ним по гастролям бегать, ни на один вопрос содержательного ответа на бумажке не оставили!"

"Зеленский - молодец, держался молодцом, не нервничал, а Порошенко брал на горло";

"Команда Зеленского - это 90% специалисты из команды Азарова. То есть мы уже видим регионалов!"

"А сам президент изначально выходец из какой партии?"

"Вот врет на глазах у десятков тысяч людей! Уже окружил себя со всех сторон регионалами - все об этом знают! И нагло такое заявлять!"

Ранее мы писали, что украинцы отреагировали на дебаты на НСК "Олимпийский", назвав битву между кандидатами в президенты событием года.

Также в сети отозвались на окончание дебатов, которые завершились тем, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени перед стадионом, а Петр Порошенко поцеловал государственный флаг.

К слову, Евгений Кошевой вышел на сцену "Олимпийского" с ремнем для бейджа с матерной надписью.