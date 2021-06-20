Зеленский в День отца показал детские фотографии с папой

Владимир Зеленский с отцом (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский поблагодарил своего отца за воспитание, знания, принципы и характер. Он отметил, что он очень благодарен ему за все, и он счастлив, что является сыном такого отца.

"Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда - посоветовать, а когда - покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны. И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз", - написал Зеленский.