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Зеленский: возвращение Крыма - бесспорная часть нашей национальной идеи

Новости » Политика     26.02.2020 - 10:54
Зеленский: возвращение Крыма - бесспорная часть нашей национальной идеи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал сделать все, чтобы над Крымом подняли украинский флаг

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский пообещал, что украинские власти сделают все для того, чтобы над Крымом был поднят украинский флаг.

"Возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи", - подчеркнул глава государства.

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма. Трамп объяснил, что действия России продолжают представлять чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в годовщину начала российской оккупации Крыма выступила в поддержку территориальной целостности Украины. Симмонс призвала Российскую Федерацию немедленно уйти из Крыма.

Добавим, что на конференции по безопасности в Мюнхене президент Зеленский заявил, что целью Киева является проведение местных выборов на всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. Также он добавил, что выборы на оккупированных территориях невозможно провести без политических условий.

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