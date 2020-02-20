Пристайко: сотни пленных украинцев должны вернуться домой в ближайшее время

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украинская ситорона работает над вопросом освобождения пленных

Сотни удерживаемых в плену украинцев должны вернуться домой в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время Генеральной ассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

"Последний саммит в Нормандском формате прошел 9 декабря 2019 года. Важный результат саммита в декабре был - успешное взаимное освобождение удерживаемых лиц. Теперь мы работаем над последующим освобождением. Надеемся, что в ближайшее время сотни наших людей вернутся домой", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных, удерживаемых в Российской Федерации. По словам главы правительства Алексея Гончарука, комиссия поможет качественно и своевременно оказывать помощь украинским гражданам, которые вернутся из российского плена, и координировать взаимодействие соответствующих органов власти.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что следующий обмен пленными с Россией должен состояться до следующей встречи в нормандском формате. Украинские власти ожидают возвращения домой почти 200 человек.

Также РБК-Украина писало, что по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в Российской Федерации и оккупированном Крыму незаконно удерживаются 116 украинских политзаключенных.