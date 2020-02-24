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Зеленский "кинул" освобожденных пленных: выяснилась неожиданная правда

STYLERВойна    24.02.2020 - 15:02
Зеленский "кинул" освобожденных пленных: выяснилась неожиданная правда
Освобождение пленных в конце 2019 (t/me/OP_UA)

Освобожденные пленные были брошены на произвол судьбы в Украине

Украинские пленные, освобожденные из "Л/ДНР" в конце 2019 года, до сих пор не получили обещанную Владимиром Зеленским компенсацию в 100 тысяч гривен. Украинцев забыли - вопросы с жильем и работой не решены. Многие испытывают огромные проблемы со здоровьем после лет, проведенных в плену. Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, Офис президента проявляет абсолютное равнодушие к людям, которые два месяца назад с большой помпой были привезены на подконтрольную Украине территорию.

"Игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины", - пишет Бутусов.

Освобожденные пленные, которые рискнули своей жизнью, отдали здоровье за Украину, оказались полностью забытыми властью, что создала грандиозный пиар на их освобождении.

"А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим?" - негодует журналист.

Бутусов отмечает, что никому за это время не помогли трудоустроиться. У них большие проблемы со здоровьем, в том числе и с зубами, которые выбили террористы.

"Вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп", - гневно высказался Бутусов.

Зеленский &quot;кинул&quot; освобожденных пленных: выяснилась неожиданная правда

Зеленский забыл про освобожденных пленных (скрин: facebook.com/butusov.yuriy)

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