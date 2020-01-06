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Зеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фото

STYLERЖиття    06.01.2020 - 18:56
Зеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фото
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в Омані відвідала музей в цікавому вбранні

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману під час перебування на відпочинку разом зі своїм чоловіком президентом Володимиром Зеленським і дітьми. Відповідні фотографії опубліковані на сторінці музею в Facebook.

Дружина президента одягла плаття-сорочку з легкої тканини, яке було на ній вільно і закривало руки. Під сорочку Зеленська одягнула білі кюлоти, а на ногах у Зеленської були шльопанці. При цьому на ній практично не було ніяких прикрас, крім золотих сережок і тонкої прикраси на шиї.

Зеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фотоЗеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фото

Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману (фото: facebook.com/nationalmuseumoman)

Варто зазначити, що саме шльопанці першої леді України викликали обурення у користувачів мережі.

Зеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фото

Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману (фото: facebook.com/nationalmuseumoman)

Користувач мережі Михайло Голуб у Facebook звернув увагу на те, що Зеленська наділа шльопанці і написав: "Перша леді відвідала Оман з офіційним спа-візитом".

Зеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фото

Інші теж прокоментували фотографії Олени Зеленської в шльопанцях.

  • Стара традиція тирити тапки в готелях;
  • Візит в Канаду не навчив нічому;
  • Ой, так це лижі. Не встигли переодягнутися;
  • Яка різниця!!! Не в рушнику і на тому спасибі!

Зеленська в шльопанцях підірвала мережу: з'явилися фото

Варто зазначити, що Володимир Зеленський разом з сім'єю в Омані оселився в елітному готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі в цьому готелі доходить до 4 тисяч доларів. При цьому будівля комплексу вражає своїм шиком.

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Новини України Елена ЗеленскаяОман
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