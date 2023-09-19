Зеленська вражає американців вишуканим костюмом від українського бренду (фото)

Сьогодні Перша леді разом з чоловіком Володимиром Зеленським прилетіла у США і в черговий раз вразила американців та весь світ новим костюмом від українського бренду.

Олена Зеленська завжди вражає своїми вбраннями та дуже ретельно разом зі своєю командою стилістів обирає їх під кожну подію або ділову зустріч.

Який наряд обрала Зеленська

Так, для поїздки у США Перша леді обрала брючний костюм кольору кемел (його ще називають карамельний). Костюм класичний та водночас дуже оригінальний. Широкі брюки зі стрілками та піджак під пояс, який доповнено модними цього року великими кишенями.

Цей костюм-двійка від бренду Bobkova вперше було презентовано у Берліні. Дизайнерка даного вбрання Христина Бобкова представляла частину своєї колекції на тижні моди ще взимку, яку присвятила перемозі та відродженню України. Вона має назву - "Мрія".

Тож, костюм Зеленської несе в собі певний сенс для України та відображає головну мрію кожного з нас.

Олена Зеленська у костюмі українського бренду Bobkova (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Деталі нового образу Олени Зеленської

Варто зазначити, що взуття Олени дуже грамотно підібране під костюм, адже воно лише на пару тонів темніше, ніж основа її вбрання. А також з під піджака видніється блуза, що теж підібрана у карамельній палітрі.

Кольорова гама нового образу Олени підібрана ідеально. Оскільки зараз вже осінь, а саме карамельні й коричневі відтінки вважаються осінніми та додають образам певного настрою та цікавості.

Також цей колір символізує дружелюбність, що дуже доречно на зустрічі за темою довіри та солідарності.

Підтекст образу першої леді

Загалом всі вбрання пані Олени завжди мають глибокий підтекст. Команда стилістів і дизайнерів намагається підкреслити головні меседжі, які має отримати світ від першої леді України - країни, в якій досі триває війна.

Оскільки перша леді володарка блонду - їй неймовірно пасують такі рішення стилістів, адже підкреслюють риси обличчя Олени та роблять образ не надто серйозним, скоріш його можна назвати елегантним, але стриманим.

Олена Зеленська у костюмі українського бренду Bobkova (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Додамо, що президентське подружжя прибуло до Нью-Йорка з дуже важливою місією для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Цього разу зустріч присвячена темі “‎Відновлення довіри та глобальної солідарності”.