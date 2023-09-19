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Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)

Вторник 19 сентября 2023 18:25
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Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото) Елена Зеленская поразила новым нарядом американцев (фото: Facebook.com/olenazelenska)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская всегда впечатляет своими нарядами и очень тщательно вместе со своей командой стилистов выбирает их под каждое событие или деловую встречу.

Сегодня Первая леди вместе с мужем Владимиром Зеленским прилетела в США и в очередной раз поразила американцев и весь мир новым костюмом украинского бренда.

РБК-Украина (проект Styler) разобрал сдержанный, но изысканный образ Зеленской.

При подготовке материала использовались источники: Instagram Елены Зеленской.

Какой наряд выбрала Зеленская

Так, для поездки в США Первая леди выбрала брючный костюм цвета кемел (его еще называют карамельным). Костюм классический и очень оригинальный. Широкие брюки со стрелками и пиджак под пояс, дополненный модными в этом году большими карманами.

Этот костюм-двойка от бренда Bobkova впервые был представлен в Берлине. Дизайнер этой одежды Кристина Бобкова представляла часть своей коллекции на неделе моды еще зимой, которую посвятила победе и возрождению Украины. Она называется "Мрія".

Костюм Зеленской несет в себе определенный смысл для Украины и отражает главную мечту каждого из нас.

Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)

Елена Зеленская в костюме украинского бренда Bobkova (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Детали нового образа Елены Зеленской

Стоит отметить, что обувь Елены очень грамотно подобрана под костюм, ведь она лишь на пару тонов темнее, чем основа ее наряда. А также, из под пиджака виднеется блуза, тоже подобранная в карамельной палитре.

Цветовая гамма нового образа Елены подобрана идеально. Поскольку сейчас уже осень, а именно карамельные и коричневые оттенки, считаются осенними и придают образам определенное настроение и интерес.

Этот цвет символизирует дружелюбие, что очень уместно на встрече по теме доверия и солидарности.

Подтекст образа первой леди

В общем-то все наряды Елены всегда имеют глубокий подтекст. Команда стилистов и дизайнеров пытается подчеркнуть главные месседжи, которые должен получить мир от первой леди Украины - страны, в которой продолжается война.

Поскольку первая леди обладательница блонда - ей невероятно подходят такие решения стилистов, ведь они подчеркивают черты лица Елены и делают образ не слишком серьезным, скорее его можно назвать элегантным, но сдержанным.

Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)

Елена Зеленская в костюме украинского бренда Bobkova (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Добавим, что президентские супруги прибыли в Нью-Йорк с очень важной миссией для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот раз встреча посвящена теме "Восстановление доверия и глобальной солидарности".

Напомним, недавно Зеленская приняла участие в Саммите леди и джентельменов в Киеве.

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Владимир Зеленский ООН