"Він мене ніколи не підводить": Зеленська розповіла, як змінився її шлюб з чоловіком у період війни

Олена Зеленська, яка нещодавно ділилася щемливою історією української спортсменки , цього разу прокоментувала тему стосунків зі своїм чоловіком. Так, вона зізналася, що у період повномасштабної війни вони стали ще ближчими одне для одного.

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За словами пані Олені, після початку великої російсько-української війни їм з чоловіком вдалося підтримати одне одного так, як вони на те сподівалися. І такі моменти, як вона підкреслила, дуже зближують.

"Думаю, що ми ближче. І ми дійсно більше вже пов'язані. Так сталося, що ми змогли підтримати один одного так, як ми сподівалися один на одного. І я його, мені здається, не підвела. І він мене ніколи не підводить. І це зближує людей", - сказала Зеленська.

Олені і Володимир Зеленські на виставці Алли Горської "Боривітер" (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді поділилася, що зустрічі з Володимиром не такі часті, як хотілося б, проте, коли вони нарешті трапляються, то для них це справжня радість і вони "не встигають одне одному набриднути".

"І це також, мені здається, зміцнює родину. Подивимося, що буде далі, тому що зараз ми живемо все ж таки в зміненому стані. Це не нормальне життя для жодної людини у світі – жити в країні у війні", - зауважила пані Олена.

"Це постійне психологічне напруження. Я сподіваюся, що коли це психологічне напруження спаде з нашою перемогою, що ми зможемо залишитися при здоровому глузді, і все буде нормально. Але зараз мені здається, що ми близькі емоційно як ніколи. Ми дуже добре розуміємо одне одного", - додала вона.

Окрім того, на думку Зеленської, одного лише кохання недостатньо, для здорових відносин обов’язково потрібна повага.

"Кохання, я впевнена, недостатньо. І я щаслива, що можу його поважати. Тому що мені було б дуже важко залишатися з ним поруч навіть за умови великого кохання, якби я не вірила в його чесність, в його порядність і не пишалася так, як я роблю це зараз", - також зізналася вона.

Пара у шлюбі вже понад 20 років (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські пішли під вінець у 2003 році. Закохані познайомились ще за шкільних часів. У них народилося двоє дітей: у 2004 - донька Олександра, у 2013 - син Кирило.

До президентства Зеленський залишався керівником студії "Квартал 95", а його обраниця була сценаристом цього проєкту.

У минулих своїх інтерв'ю Зеленська розповідала про те, що на тлі повномасштабного вторгнення вони з чоловіком не можуть жити разом, а тому вона з дітьми мешкає окремо від Володимира.