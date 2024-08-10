Зеленська зворушила історією про українську спортсменку, яка вийшла в фінал Олімпіади: "Величезна повага"

Олена Зеленська, яка нещодавно продемонструвала новий вишуканий образ , у соцмережах розповіла історію Ірини Коляденко - нашої спортсменки, яка вийшла у фінал Олімпіади-2024 з вільної боротьби (вагова категорія - до 62 кг).

Що написала про українку Зеленська, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Зеленська поділилася історією борчині Ірини Коляденко

Так, у пості дружина Володимира Зеленського зазначила, що у перший день повномасштабного вторгнення призерка Олімпіади повернулася додому з тренування, в рідний Ірпінь, а вже через кілька годин разом із сім'єю ховалася у підвалі у Дмитрівці - від обстрілів російських окупантів, які йшли в наступ.

У той момент поряд із будинком Коляденко бачила ворожий десант - у моменти, коли стрільба затихала і можна було вибратись нагору, щоб пошукати продукти.

Ірина Коляденко (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Її родина була серед тих, хто намагався виїхати з міста. Десятки автівок зі скривавленими людьми, яких розстріляв нападник, залишилися тоді на дорогах. Машина Ірини прорвалася. Тридцять шість годин безупинної їзди знадобилося сім’ї, щоб дістатися до Вінниччини - до рідні. Далі довелося їхати знову - на Хмельниччину", - написала пані Олена.

"Вже потім дізналися: квартиру в Ірпені знищив російський танк, який пересувався містом, розстрілюючи все на шляху", - також зазначила вона.

Пані Олена розповіла історію спорстменки (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленська захопилася стійкістю духу Ірини, її сміливістю і подякувала тій за відвагу.

"Іра не покинула спорт - продовжила боротьбу. А вчора вийшла у фінал змагань на Олімпіаді в Парижі. Величезна повага спортсменці, яка після пережитого знайшла снагу ще й на світові досягнення", - написала перша леді України.

Українка вийшла у фінал Олімпіади-2024 (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наостанок дружина президента подякувала усім українським спортсменам, які цього року беруть участь в Олімпійських іграх 2024, що проходять у Парижі та Токіо.

"В олімпійському заліку України на цю мить 11 медалей. Наші атлети йшли до них як ніхто, долаючи не лише спортивні, але й страшні воєнні випробування та втрати. На тлі пожеж у рідних містах і домівках. Дякуємо, наші олімпійці! Ви для нас уже чемпіони - всі, без винятку. Ви здобули стійкість і тепер надихаєте нею нас і весь світ", - зауважила вона.

До слова, після виходу у фінал Коляденко змагатиметься проти віцечемпіонки світу з вільної боротьби - японки Сакури Мотокі.

Фінал жіночої вільної боротьби в категорії 62 кг пройде сьогодні, 10 серпня. Поєдинок між Коляденко та Мотокі розпочнеться останнім запуском.