Зеленская в стильном темно-синем костюме и модной обуви посетила официальную встречу (фото)

Елена Зеленская после участия в ежегодной Конференции послов посетила первый Центр ветеранского развития при Ужгородском университете.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди.

Зеленская показала новый образ и рассказала детали

В публикации супруга президента отметила, что Ужгородский университет с началом полномасштабного вторжения стал центром помощи для внутренне перемещенных лиц и размещает их в своих общежитиях.

Там же открыт Центр, о котором упоминалось выше, где защитники могут учиться или переквалифицироваться, получать как психологическую, так и юридическую помощь.

"Это цчреждение - мощный центр по обучению специалистов по специальностям "Психология" (около 450 студентов) и "Клиническая психология" (52 студента). Украине очень нужен каждый такой специалист, чтобы вытянуть общество из травм войны и поддержать устойчивость каждого", - рассказала госпожа Елена.

"И вот в этом году в работе университета добавилось возможностей - при содействии ЮНИСЕФ открылся молодежный центр Youth Hub для неформального образования, коворкинга, разговорных клубов, мастер-классов, кинопросмотров и других видов досуга и саморазвития", - добавила она.

Фото с мероприятия (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В посте супруга Владимира Зеленского также отметила, что в нашей стране уже есть около 350 центров такого типа, и главная их цель - общение, общие активности, тренинги и поддержка ментальности, а также оказание первой психологической помощи.

В другой публикации госпожа Елена написала, что рада была пообщаться с экспертами Центра.

Зеленская побывала на официальной встрече (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Рада встретиться с ними, а также с тренерами по масштабированному курсу "Самопомощь плюс", региональными консультантами и семейными врачами, которые закончили программу mhGAP, участниками тренингов "Коммуникации с военными", обучение от Dorcas (Нидерланды) и другими послами Всеукраинской программы ментального здоровья на заседании рабочей группы и презентации программы "Ти як?" на Закарпатье", - отметила она.

Первые леди рассказала детали встречи (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В этот раз для выхода в свет первая леди выбрала стильный темно-синий костюм, состоявший из удлиненного пиджака и широких брюк.

Его она дополнила блузой светлого оттенка и стильными туфлями, подобранными в тон к блузе. Завершили изысканный наряд собранные на затылке волосы, аккуратные серьги и небольшое количество макияжа.