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Перша леді сказала, чи спілкується Зеленський з дітьми (відео)

Вівторок 05 березня 2024 15:39
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Перша леді сказала, чи спілкується Зеленський з дітьми (відео) Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська зізналась, наскільки часто їхні діти з Володимиром мають змогу зустрітися з батьком в умовах війни та з його шаленим графіком.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю першої леді з журналістом Пірсом Морганом на YouTube.

Як часто президентські діти бачать свого батька

Як відомо, родина Зеленських вже протягом двох років живе паралельно. Володимир, як президент держави має насичений графік і навіть не завжди знаходить час для повноцінного сну. Тому свою дружину та двох дітей він бачить не так часто, як хотілося б і практично живе у своєму кабінеті.

Наразі Олена знаходиться у Великій Британії, де вже встигла зустрітися з королевою-консортом та завітала на розмову до Пірса Моргана, де й розповіла, як часто їхні діти мають змогу поспілкуватися з Володимиром.

"Приблизно раз на тиждень, на кілька годин ми можемо зустрічатися, іноді рідше, коли він має закордонні візити", - зізналась перша леді.

Але Олена зауважила, що саме діти допомагають Володимиру відновлювати сили та набиратися енергії.

"Діти завжди допомагають йому весело проводити час, вони співають потішні пісні, сміються з ним. І це також допомагає йому відновити сили", - розповіла дружина президента.

Перша леді сказала, чи спілкується Зеленський з дітьми (відео)

Олена Зеленська (скриншот)

Також Пірс запитав, чи такий самий графік зустрічей існує і для неї самої або у них з чоловіком свій розклад.

"Я можу іноді бачити його в офісі президента, тому що у мене є власний офіс. А іноді я можу йому зателефонувати і якщо він не надто зайнятий, я можу піти в його офіс і побачитися з ним. Ми іноді можемо пообідати разом, але не надто часто, наші календарі, чомусь, не збігаються. Якщо він має час поговорити зі мною, я не маю часу поговорити з ним", - розповідає Олена.

Також дружина президента зауважила, що з різними графіками вони з Володимиром живуть паралельне життя, але, на її думку, це нормально в цій ситуації.

Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни.

Також читайте, як прошла зустріч Олени Зеленської з королевою Каміллою.

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