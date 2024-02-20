У яких образах подружжя Зеленських вшанувало пам’ять героїв Небесної Сотні (фото, відео)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео першої леді.

В яких образах подружжя Зеленських вшанувало пам’ять героїв Небесної Сотні

Цього року Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували пам’ять активістів Революції Гідності. Вони встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці їхньої загибелі, на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

"Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер - це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо", - пише президентське подружжя у соціальній мережі.

Для цієї події Олена вибрала лук у чорних відтінках, оскільки лише він і є доречним. Дружина президента одягнула чорний гольф, який вона вже неодноразово демонструвала, чорні класичні брюки палаццо, які є тренд 2024 року та зверху накинула пальто і прикрасила його брошкою. Також Олена взула чорні черевики.

А ось сам пан президент не став відходити від свого звичного стилю мілітарі. Владимир вибрав брюки з широкими кишенями у кольорі хакі, а також куртку у військовому стилі такого ж кольору. Взувся Зеленський у чоботи темно-бежевого кольору, які носять наші захисники.

Президентське подружжя вшанувало пам'ять героїв Небесної Сотні (фото: president.gov.ua)

Що відомо про ювілейний День вшанування героїв Небесної Сотні

20 лютого 2024 року Україна вдесяте вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні - тих загиблих учасників Революції Гідності, які віддали своє життя за гідне майбутнє нашої нації.

Тоді на Майдані відбувалися жахливі та криваві події, які понесли за собою багато жертв, чиї імена щороку згадуються зі смутком в очах.