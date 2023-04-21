Зекономити мобільний трафік і не переплачувати допоможуть ці прості способи

Як економити мобільний трафік

1. Максимально використовуйте Wi-Fi

Як тільки є можливість, підключайтеся до Wi-Fi мережі замість мобільного інтернету, щоб не витрачати ваш мобільний трафік.

Найкраще використовувати VPN, якщо є ризик підключитися до загальнодоступних мереж Wi-Fi. Крім того, потрібно заборонити пристрою автоматично підключатися до такої загальнодоступної мережі, щоб не нарватися за шахраїв, які можуть керувати нею.

2. Зміна налаштувань

Щоб мобільний трафік не розпорошувався, бажано в соцмережах та на різних сайтах, відеохостингах відключити функцію автоматичного відтворення відео. Так медіаконтент не програватиметься, якщо ви цього не бажаєте.

Крім того, можна вимкнути автоматичне оновлення програм та системи, щоб самостійно контролювати час - зокрема, коли підключені до Wi-Fi.

3. Спеціальні додатки

За допомогою спеціальних програм для контролю витрат мобільного трафіку можна моніторити споживання на мобільному інтернеті, а також обмежувати роботу тих програм, які "з'їдають" багато трафіку, і не критично важливі в цей момент.

А ось знову запустити їх для синхронізації даних можна знову ж таки, коли підключитеся до типу з'єднання Wi-Fi.

4. Обмежте фонові дані програми

Навіть коли ви не використовуєте смартфон, деякі програми можуть все одно споживати мобільні дані. Перевірити, скільки даних "їсть" та чи інша програма, можна переглянувши статистику, для чого слід в "Налаштуваннях" перейти до розділу "Використання даних".

Якщо ви виявили, що фонові дані надто високі для програми, і навряд чи це вам потрібно, слід вибрати в налаштуваннях "Обмежити фонові дані програми". Таким чином програма споживатиме дані лише тоді, коли вона відкрита.

5. Зменшення використання послуг

Перегляд відео високої якості або завантаження об'ємних файлів вимагає багато мобільного трафіку. Чим рідше ви це використовуватимете, тим відчутніше в результаті зможете заощадити на рахунках за мобільний інтернет.

Так, при зниженні роздільної здатності відео під час перегляду значно скорочується і витрата мобільного трафіку. Якщо використовувати стримінгові послуги (Netflix, YouTube тощо), можна вибрати меншу якість відео, і таким чином скоротити використання трафіку.