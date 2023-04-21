Сэкономить мобильный трафик и не переплачивать помогут эти простые способы

Как экономить мобильный трафик

1. Максимально используйте Wi-Fi

Как только предоставляется возможность, подключайтесь к Wi-Fi сети вместо мобильного интернета, чтобы не расходовать ваш мобильный трафик.

Лучше всего использовать VPN, если есть риск подключиться к общедоступным сетям Wi-Fi. Кроме того, нужно запретить устройству автоматически подключаться к такой общедоступной сети, чтобы не нарваться за мошенников, которые могут ей управлять.

2. Изменение настроек

Чтобы мобильный трафик не распылялся, желательно в соцсетях и на различных сайтах, видеохостингах отключить функцию автоматического воспроизведения видео. Так медиаконтент не будет проигрываться, если вы этого не желаете.

Кроме того, можно выключить автоматическое обновление приложений и системы, чтобы самостоятельно контролировать время - в частности, когда подключены к Wi-Fi.

3. Специальные приложения

С помощью специальных приложений для контроля расходов мобильного трафика можно мониторить потребление на мобильном интернете, а также ограничивать работу тех приложений, которые "съедают" много трафика, и не критично важны в этот момент.

А вот снова запустить их для синхронизации данных можно опять же, когда подключитесь к типу соединения Wi-Fi.

4. Ограничьте фоновые данные программы

Даже когда вы не используете смартфон, некоторые приложения могут все равно потреблять мобильные данные. Проверить, сколько данных "кушает" та или иная программа, можно просмотрев статистику, для чего следует в "Настройках" перейти в раздел "Использование данных".

При выявлении, что фоновые данные слишком высоки для программы, и едва ли это вам нужно, следует выбрать в настройках "Ограничить фоновые данные программы". Таким образом программа будет потреблять данные лишь тогда, когда она открыта.

5. Уменьшение использования услуг

Просмотр видео высокого качества или загрузка объемных файлов требуют много мобильного трафика. Чем реже вы будете это использовать, тем ощутимее в итоге сможете сэкономить на счетах за мобильный интернет.

Так, при снижении разрешения видео во время просмотра значительно сокращается и расход мобильного трафика. Если использовать стриминговые услуги (Netflix, YouTube и прочее), можно выбрать меньшее качество видео, и таким образом сократить использование трафика.