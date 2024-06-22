Здоровий та смачний вибір. Що таке Критська дієта та в чому її переваги

Критська дієта вперше здобула всесвітню популярність у середині ХХ століття, коли американські дослідники відвідали острів для вивчення причин низького рівня серцево-судинних захворювань, раку, діабету та довгожиття місцевих мешканців, які жили до 100 років. Їхнє відмінне здоров'я було пов'язане з місцевим способом життя та харчуванням, які утворили основу середземноморської дієти, вважаємої найздоровішою у світі.

У чому полягає цей стиль харчування та в чому його переваги, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

В чому полягає Критська дієта

Це харчування дуже просте, акцент тут - на рослинній їжі та сезонності продуктів.

Дика зелень

Хорта, їстівна зелень, завжди відігравала важливу роль у критському харчуванні. Незалежно від її гіркості або солодкості, критяни використовують її різноманітно: сирою у салатах, як начинку для пирогів чи приготовану з бобовими. Зелень є ключовим інгредієнтом вегетаріанських страв Криту.

Stamnagathi (стамнагаті), або дикий цикорій, є суперфудом острова з високим вмістом антиоксидантів, що сприяють захисту серця та печінки від захворювань. Місцеві жителі навіть використовують відвар стамнагаті для очищення організму від метаболітів алкоголю та полегшення травлення.

Оливкова олія

Острів Крит є величезним оливковим гаєм із 30 мільйонами оливкових дерев, серед яких є екземпляри старіші за 3000 років. Основна сортова оливка, Коронеїкі, використовується для виготовлення олії, яку місцеві вважають найкращою в світі. Її використовують для приготування їжі та навіть для смаження чи випікання десертів. Критяни також славляться своїм рекордним споживанням оливкової олії - 21 літр на людину щорічно.

Мед з чебрецю

Ще з міноїських часів бджоли мали особливе значення на Криті, що підкреслює золотий кулон із зображенням бджіл, знайдений в стародавньому некрополі. Чебрецевий мед використовується для солодкої начинки десертів і має антимікробні властивості, що допомагають при болях у горлі, змішуючи його з гірським трав'яним чаєм або місцевим ракі.

Різноманітні трави

Крит може похвалитися різноманіттям екосистеми з різними травами, що є ендеміками острова. Тут популярні трав'яні чаї з гірських трав (Malotira) та м'ятної критської материнки (dittany). Майоран, чебрець, орегано, фенхель і розмарин використовуються як приправи для підсилення смаку та аромату і зміцнення імунної системи.

Продукти з овечого молока

Через гірську місцевість велика рогата худоба рідко зустрічається на острові, але це створює ідеальні умови для розведення овець і кіз. Сир гравієра, виготовлений з овечого та козячого молока, вживається з чебрецевим медом. Мізіфра (анфотирос) та ксиномізіфра - вершковий м'який сир, що використовується для критських десертів, таких як каліцун. Знежирені вершки Staka змішують з борошном для покращення смаку і текстури у простих стравах, таких як картопля, яйця або ризотто, а також з них виготовляють вершкове масло Stakovoutiro.

М'ясо

На Криті популярне м'ясо овець та кіз, які живуть у вільному середовищі. Тут також готують страви з дикого зайця або домашнього кролика, такі як рагу.

Хліб

Характерний для Криту хліб "paximadia", який подвійно печуть з ячменю, ідеально підходить для приготування грецького салату, змочуючи оливковою олією та томатним соком. Існує також хліб eftazymo, виготовлений з нутової закваски, а також сухарі з місцевого ріжкового дерева з горіхово-шоколадним смаком, які зараз популярні.

Алкоголь

Острів може похвалитися 15 місцевими сортами винограду, а його виноробна промисловість значно розвинулася за короткий час. Місцеві сорти стали конкурентною перевагою Криту в світі вина, врятовані від вимирання, вони розкривають свій справжній потенціал. Флагманським вважається вино з сорту винограду Відіано (Vidiano), яке сьогодні прокладає шлях до міжнародного визнання. Серед інших відроджених рідкісних стародавніх сортів — Дафні (Dafni) та Пліто (Plyto).

Місцевий міцний алкогольний напій з виноградного спирту відомий як ракі або цикудія. Його дистилюють з ферментованої мезги у великих мідних кубах. Восени біля казанів, де проводиться перегонка, влаштовують великі бенкети Rakokazana, святкуючи новий «врожай».

Ще один популярний напій, ракомело, виготовляється шляхом змішування гарячої ракі з медом і солодкими спеціями. Він смакує як медовий глінтвейн. Місцеві мешканці Криту вважають, що в холодну пору року ракомело допомагає лікувати застуди, грип, кашель та болі в горлі.