Здоровый и вкусный выбор. Что такое Критская диета и в чем ее преимущества

Критская диета впервые приобрела всемирную популярность в середине ХХ века, когда американские исследователи посетили остров для изучения причин низкого уровня сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и долгожительства местных жителей до 100 лет. Их отличное здоровье было связано с местным образом жизни и питанием, образовавшим основу средиземноморской диеты, считающейся самой здоровой в мире.

В чем состоит этот стиль питания и в чем его преимущества, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

В чем состоит Критская диета

Это питание очень простое, акцент здесь - на растительной пище и сезонности продуктов.

Дикая зелень

Борьба, съедобная зелень, всегда играла важную роль в критском питании. Независимо от ее горького или сладости, критяне используют ее разнообразно: сырой в салатах, как начинку для пирогов или приготовленную с бобовыми. Зелень является ключевым ингредиентом вегетарианских блюд Крита.

Stamnagathi (стамнагаты), или дикий цикорий, является суперфудом острова с высоким содержанием антиоксидантов, способствующих защите сердца и печени от заболеваний. Местные жители даже используют отвар стамноготы для очищения организма от метаболитов алкоголя и облегчения пищеварения.

Оливковое масло

Остров Крит является огромной оливковой рощей с 30 миллионами оливковых деревьев, среди которых есть экземпляры старше 3000 лет. Основная сортовая оливка, Коронеики, используется для изготовления масла, которое местные считают наилучшим в мире. Ее используют для приготовления пищи и даже для жарки или выпечки десертов. Критяне также славятся своим рекордным потреблением оливкового масла – 21 литр на человека ежегодно.

Мед из тимьяна

Еще с минойских времен пчелы имели особое значение на Крите, подчеркивающем золотой кулон с изображением пчел, найденный в древнем некрополе. Тимьяновый мед используется для сладкой начинки десертов и обладает антимикробными свойствами, помогающими при болях в горле, смешивая его с горным травяным чаем или местным раком.

Разнообразные травы

Крит может похвастаться разнообразием экосистемы с разными травами, являющимися эндемиками острова. Здесь популярны травяные чаи из горных трав (Malotira) и мятной критской душицы (dittany). Майоран, чабрец, орегано, фенхель и розмарин используются в качестве приправ для усиления вкуса и аромата и укрепления иммунной системы.

Продукты из овечьего молока

Из-за горной местности крупный рогатый скот редко встречается на острове, но это создает идеальные условия для разведения овец и коз. Сыр гравия, изготовленный из овечьего и козьего молока, употребляется с тимьяновым медом. Мизифра (анфотирос) и ксиномизифра - сливочный мягкий сыр, используемый для критских десертов, таких как калицун. Обезжиренные сливки Staka смешивают с мукой для улучшения вкуса и текстуры в простых блюдах, таких как картофель, яйца или ризотто, а также из них производят сливочное масло Stakovoutiro.

Мясо

На Крите популярно мясо овец и коз, живущих в свободной среде. Здесь также готовят блюда из дикого зайца или домашнего кролика, такие как рагу.

Хлеб

Характерный для Крита хлеб "paximadia", который вдвойне пекут из ячменя, идеально подходит для приготовления греческого салата, смачивая оливковым маслом и томатным соком. Существует также хлеб eftazymo, изготовленный из нутовой закваски, а также сухари из местного рожкового дерева с орехово-шоколадным вкусом, которые сейчас популярны.

Алкоголь

Остров может похвастаться 15-ю местными сортами винограда, а его винодельческая промышленность значительно развилась за короткое время. Местные сорта стали конкурентным преимуществом Крита в мире вина, избавленные от вымирания, они раскрывают свой настоящий потенциал.

Флагманским считается вино из сорта винограда Видиано, которое сегодня прокладывает путь к международному признанию. Среди других возрожденных редких древних сортов - Дафни (Dafni) и Плито (Plyto).

Местный крепкий алкогольный напиток из виноградного спирта известен как раки или цикудия. Его дистиллируют из ферментированной мезги в больших медных кубах. Осенью у котлов, где проводится перегонка, устраивают большие пиры Rakokazana, празднуя новый «урожай».

Еще один популярный напиток, ракомел, изготавливается путем смешивания горячей раки с медом и сладкими специями. Он подходит как медовый глинтвейн. Местные жители Крита считают, что в холодное время года ракомело помогает лечить простуды, грипп, кашель и боли в горле.