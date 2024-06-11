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Дієтолог розказала, чому глікемічний індекс фруктів важливий

Вівторок 11 червня 2024 12:59
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Дієтолог розказала, чому глікемічний індекс фруктів важливий Фото: Чому важливо знати глікемічний індекс фруктів (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Ольга Безугла

Знання глікемічного індексу (ГІ) фруктів допомагає людям з діабетом або переддіабетом планувати свій раціон так, щоб контролювати рівень глюкози в крові.

Який глікемічний індекс фруктів, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Що треба знати про ГІ фруктів

Фрукти з низьким ГІ сприяють більш стабільному рівню цукру, що може допомогти уникнути раптових піків і падінь.

Важливо також, що продукти з низьким ГІ зазвичай забезпечують більш тривале відчуття ситості, що може допомогти контролювати апетит і споживання калорій. Це може бути корисним для людей, які намагаються знизити вагу або утримувати її.

За словами дієтолога, фрукти з низьким ГІ вивільняють глюкозу в кров повільно, забезпечуючи більш стабільне та тривале джерело енергії, що може бути особливо корисним для атлетів або активних людей.

Приклади глікемічних індексів деяких фруктів

Низький ГІ (менше 55):

  • яблука (ГІ 36),
  • апельсини (ГІ 43),
  • груші (ГІ 34),
  • вишні (ГІ 22),
  • грейпфрути (ГІ 25).

Середній ГІ (55-69):

  • манго (ГІ 51-60),
  • ківі (ГІ 58),
  • ананас (ГІ 59).

Високий ГІ (70 і вище):

  • кавун (ГІ 72-80),
  • дині (ГІ 65-70).

Ольга зазначила, що включення різноманітних фруктів з урахуванням їхнього глікемічного індексу може допомогти створити збалансований і здоровий раціон.

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