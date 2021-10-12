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Здоровье Елизаветы II пошатнулось? Появилось "настораживающее" видео

Автор: Роман Мирончук

Елизавета II впервые появилась с тростью на официальном публичном мероприятии. 95-летняя королева Великобритании сегодня, 12 октября, посетила Вестминстерское аббатство вместе со своей единственной дочерью принцессой Анной.

Об этом сообщает Daily Mail.

Монарх присутствовала на торжественной службе по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона.

Елизавета II вышла из машины и сразу же взяла в руки трость. При этом ничего неизвестно о состоянии здоровья королевы. Букингемский дворец традиционно не дает никаких комментариев по этому поводу.

Елизавета II впервые появилась на публике с тростью (фото: twitter.com/PixiedustJtT)

Отметим, что вход в аббатство в центре Лондона вымощен булыжниками и он неровен. Возможно поэтому Елизавета II решила использовать трость для большего комфорта.

Королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а более коротким маршрутом, со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви.

Елизавета II и Анна присоединились к тем, кого поддерживает организация, включая военнослужащих, ветеранов и их семьи.

Елизавета II впервые появилась на публике с тростью (видео: YouTube)

Напомним, беременную внучку Елизаветы II принцессу Беатрис раньше срока госпитализировали в Лондоне, где она впервые родила.

Мы также писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл решили тайно крестить дочь без Елизаветы II.

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Елизавета IIКоролевская семья