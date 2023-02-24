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Для здоров'я організму: ідеальний список продуктів для походу в супермаркет

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П'ятниця 24 лютого 2023 19:35
Для здоров'я організму: ідеальний список продуктів для походу в супермаркет Які корисні продукти купити в магазині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Прогулюючись по супермаркету, так і хочеться купити все, що лежить в яскравому пакуванні. Але якщо ви пильно слідкуйте за своєю фігурою та здоров'я загалом, до вибору продуктів потрібно підходити усвідомлено.

Про це повідомила нутриціолог Анастасія Каліга в Instagram.

Клітковина

Експерт радить спочатку планувати свій раціон з овочів, а тільки потім уже думати, що до них пасує. Варто купувати не тільки помідори з огірками, не забувайте про різні кабачки, баклажани, зелені листові та усі види капусти.

Фрукти

Варто купувати будь-які фрукти і ягоди по сезону.

"Беріть так, щоб було хоча б 3 різних кольори, за забарвлення відповідають різні необхідні нам речовини", - йдеться у повідомленні.

Також потрібно купувати горіхи та насіння, це можуть бути будь-які. Головне, що вони мають бути без добавок, якщо сирі - миєте і сушите самостійно.

Крупи

Варто обирати усі доступні каші від гречки та рису (в ідеалі нешліфований) до перловки.

Окрім того, можна придбати хліб з цільного зерна.

"На цей же сектор ліпимо бобові. Хоча б кілька разів на тиждень. Особливо, якщо є діти. Вчіть, вам же краще", - каже нутриціолог.

Білок

Обирайте рибу, морепродукти, птицю та субпродукти. Червоне м'ясо потрібно купувати рідше, або взагалі відмовитися.

Не забувайте також про кефір, квашену капусту.

Обов'язковим є вода, чай і кава - по бажанню.

"Спробуйте те, чого ніколи не їли. Мікробіом подякує, чесно. Заморозка як варіант, завжди рятує", - додала експерт.

Раніше ми повідомляли, що ціни на молочні продукти у 2023 році різко підуть вгору.

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