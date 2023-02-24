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Для здоровья организма: идеальный список продуктов для похода в супермаркет

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Пятница 24 февраля 2023 19:35
Для здоровья организма: идеальный список продуктов для похода в супермаркет Какие полезные продукты купить в магазине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Прогуливаясь по супермаркету, так и хочется купить все, что лежит в яркой упаковке. Но если вы внимательно следите за своей фигурой и здоровьем в целом, к выбору продуктов нужно подходить осознанно.

Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Калига в Instagram

Клетчатка

Эксперт советует сначала планировать свой рацион из овощей, а только потом уже думать, что к ним подходит. Следует покупать не только помидоры с огурцами, не забывайте о различных кабачках, баклажанах, зеленых листовых и всех видах капусты.

Фрукты

Следует покупать любые фрукты и ягоды по сезону.

"Берите так, чтобы было хотя бы 3 разных цвета, за расцветку отвечают разные необходимые нам вещества", - говорится в сообщении.

Также нужно покупать орехи и семена, это могут быть любые. Главное, что они должны быть без добавок, если сырые - моете и сушите самостоятельно.

Крупы

Следует выбирать все доступные каши от гречки и риса (в идеале нешлифованный) до перловки.

Кроме того, можно приобрести хлеб из цельного зерна.

"На этот же сектор лепим бобовые. Хотя бы несколько раз в неделю. Особенно если есть дети. Учите, вам же лучше", - говорит нутрициолог.

Белок

Выбирайте рыбу, морепродукты, птицу и субпродукты. Красное мясо нужно покупать реже или вообще отказаться.

Не забывайте также о кефире, квашеной капусте.

Обязательна вода, чай и кофе - по желанию.

"Попробуйте то, чего никогда не ели. Микробиом поблагодарит, честно. Заморозка как вариант, всегда спасает", - добавила эксперт.

Ранее мы сообщали, что цены на молочные продукты в 2023 году резко пойдут вверх.

Также мы писали, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы жить дольше.

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