Для здоровья организма: идеальный список продуктов для похода в супермаркет
Прогуливаясь по супермаркету, так и хочется купить все, что лежит в яркой упаковке. Но если вы внимательно следите за своей фигурой и здоровьем в целом, к выбору продуктов нужно подходить осознанно.
Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Калига в Instagram
Клетчатка
Эксперт советует сначала планировать свой рацион из овощей, а только потом уже думать, что к ним подходит. Следует покупать не только помидоры с огурцами, не забывайте о различных кабачках, баклажанах, зеленых листовых и всех видах капусты.
Фрукты
Следует покупать любые фрукты и ягоды по сезону.
"Берите так, чтобы было хотя бы 3 разных цвета, за расцветку отвечают разные необходимые нам вещества", - говорится в сообщении.
Также нужно покупать орехи и семена, это могут быть любые. Главное, что они должны быть без добавок, если сырые - моете и сушите самостоятельно.
Крупы
Следует выбирать все доступные каши от гречки и риса (в идеале нешлифованный) до перловки.
Кроме того, можно приобрести хлеб из цельного зерна.
"На этот же сектор лепим бобовые. Хотя бы несколько раз в неделю. Особенно если есть дети. Учите, вам же лучше", - говорит нутрициолог.
Белок
Выбирайте рыбу, морепродукты, птицу и субпродукты. Красное мясо нужно покупать реже или вообще отказаться.
Не забывайте также о кефире, квашеной капусте.
Обязательна вода, чай и кофе - по желанию.
"Попробуйте то, чего никогда не ели. Микробиом поблагодарит, честно. Заморозка как вариант, всегда спасает", - добавила эксперт.
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