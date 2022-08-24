Откажитесь от этих 5 продуктов, если хотите жить дольше

Употребление некоторых продуктов может сильно вредить здоровью в долгосрочной перспективе, сокращая вашу жизнь.

Ультраобработанные продукты

Ультраобработанные пищевые продукты - термин, который расширяет и дополняет бытовое слово "фастфуд". Фактически, речь идет о приготовленной в промышленных условиях и готовой к употреблению пище, способной храниться долгое время без специальных условий.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Mayo Clinic Proceedings, "увеличение потребления ультраобработанной пищи было связано с более высокой смертностью среди населения".

Обработанное красное мясо

Исследование, результаты которого показаны опять же The Mayo Clinic, доказало, что регулярное потребление обработанного мяса связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака, особенно рака толстой кишки, и ранней смерти.

Обработанное мясо включает бекон, колбасы, хот-доги, ветчину, мясные деликатесы, консервы, вяленое мясо и тому подобное. В таких продуктах слишком много насыщенных жиров, натрия и нитратов или нитритов, которые связаны со многими рисками.

Жареная пища

Исследователи связывают жареную пищу с диабетом типа 2 и проблемами с сердцем, также употребление жареной пищи ежедневно может сократить вашу жизнь.

По словам Стивена Копеки, доктора медицинских наук, кардиолога из клиники Мэйо, наше тело просто не создано для того, чтобы есть такое количество жареной пищи, которое существует сегодня.

Жареная пища вредит здоровью (фото: freepik)

Добавленный сахар

Согласно еще одному исследованию, опубликованному в журнале Mayo Clinic Proceedings избегание добавленного сахара - одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья.

"Ограничение потребления пищи и напитков, которые содержат добавленный сахар, в частности добавленную фруктозу, может быть одной из самых эффективных стратегий для обеспечения крепкого здоровья в будущем", - говорят исследователи.

Алкоголь

"Даже умеренное употребление алкоголя не является безопасным. Например, даже те, кто мало пьет, имеют небольшой, но реальный повышенный риск некоторых видов рака, например рака пищевода", - говорится в еще одном исследовании.

А вот чрезмерное употребление алкоголя может привести к панкреатиту, внезапной смерти, если у вас уже есть сердечно-сосудистые заболевания, повреждению сердечной мышцы, что приводит к сердечной недостаточности, заболевания печени, инсульта, повреждения мозга.