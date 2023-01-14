Ціни на молочні продукти в 2023 році різко підуть нагору: чого чекати покупцям

Зростання цін на молочні продукти в Україні у 2023 році не загальмується і варто очікувати на підвищення вартості ще майже на чверть. Основні причини – подорожчання собівартості сировини та проблеми з електропостачанням.

Що варто чекати на покупців у 2023 році, розповіли представники "Асоціації виробників молока" для видання Delo .

Відпускні ціни на молочні продукти за останні місяці вже стрибнули нагору – виробники змушені були підняти вартість восени. І подорожчання у 2023 році не зупиниться, бо вже почала дорожчати сировина, а проблеми з електроенергією продовжуються. Ще на ціни вплине інфляція в Україні та залежність від цінової тенденції на глобальному ринку.

У січні суттєвих змін цін чекати ще не варто, хоча зростання собівартості вже є. У жовтні було підвищення на 5% і таке саме в листопаді 2022 року - ще на 5%. Стримуючий фактор поки що один - низька покупна спроможність українців.

Однак через низькі продажі виробники почали відмовлятися від випуску певних видів продукції. Приміром, "Молочний альянс" зупинив виробництво сирів ТМ "Яготинське" ("Любительський", "Адигейський", "Бринза").

"У розрізі цін зростання складе 20-25%. Основними факторами зростання цін будуть: зростання на сировину та енергоносії. Зниження ставки ПДВ на сире молоко та молочні продукти могло б підтримати покупну спроможність українців і тим самим підтримати галузь загалом", - зазначає керівник проєкту "Асоціація виробників молока" Олена Жупінас.

На цей час світові ринки також знаходяться під впливом глобальної інфляції та рецесії, і це негативний сигнал. Ще це говорить, що рік обіцяє бути досить складним, особливо в першому кварталі.

З огляду на зростання витрат на виробництво сирого молока експерти прогнозують зростання цін на сире молоко у 2023 році на 25-30%.

За словами голови наглядової ради ГК "Молочний альянс" Сергія Вовченка, у листопаді виробники переходили на роботу за допомогою дизель-генераторів. І хоча паливо можна було купити за доступними цінами, виявилося, що вартість власної електроенергії втричі дорожча за звичайну. Через це відпускні ціни у листопаді на молочну продукцію змушені були збільшити на 5%.

Наразі ситуація з електроенергією покращилася й уряд надав у грудні молочним підприємствам пріоритет під час визначення груп із першочерговим забезпеченням електроенергії. Але у разі критичної ситуації в енергетичній сфері переробні підприємства будуть змушені знову перейти на альтернативні джерела забезпечення, що призведе до збільшення собівартості продукції.

Окрім іншого, у "Молочному альянсі" зазначили, що у зв'язку з війною не інвестують у нове технологічне обладнання. І при цьому компанія втратила велику суму на покупку генераторів. А ще бізнес постраждав від російської агресії та довелося перемістити технологічне обладнання із пошкодженого заводу на інше підприємство.